Torino - Juventus | curiosità e statistiche del derby della Mole

"Il derby mi consuma, fa storia a sé". A dirlo fu Giampiero Boniperti, che dellaha incarnato spirito e anima, e ci sarebbe già poco da aggiungere. Alle testimonianze d'autore che descrivono la stracittadina torinese si è aggiunto anni dopo anche Sinisa Mihajlovic: "Lo ...Allegri dovrà farne a meno in un ciclo decisivo per il destino della, nonché del suo. Di Maria salterà certamente, Empoli, Benfica, Lecce; quasi sicuramente anche Psg e Inter. Restano ...La partita Torino - Juventus di Sabato 15 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato ...I tifosi della Juve, dopo sconfitta con il Maccabi Haifa, hanno preso posizione difendendo Allegri: nel mirino Agnelli e i giocatori.