Sparò a un marocchino | l’assessore Adriatici rinviato a giudizio | “Eccesso colposo di legittima difesa”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Voghera, 13 ott — La procura della Repubblica ha chiuso le indagini su Massimo, l’ex assessore alla Sicurezza di Voghera che il il 20 luglio 2021e uccise il 39enneYouns El Boussettaoui a causa di un diverbio. Dovrà rispondere dell’accusa didie non di omicidio volontario come avevano chiesto i legali dello straniero., chiuse le indagini:E’ stato il difensore dia confermare la notifica dell’atto. «Prendiamo atto — dichiara — con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di come, all’esito di un articolato e sereno lavoro svolto dalla Procura, nonostante i tentativi di condizionamento con ...

... ildi 39 anni ucciso in strada a Voghera il 20 luglio 2021 dall'allora assessore alla Sicurezza del Comune Massimo Adriatici , che glicon la sua pistola durante una colluttazione. ...Insieme a lei, i tre presunti autori materiali dell'aggressione: un milanese 24enne, un monselicense anch'egli 24enne e un30enne già agli arresti per altri motivi in Austria. Stando all'...