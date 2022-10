Senato | La Russa | ' ecologia va insieme a quella umana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "L'ambiente che ci circonda e che dobbiamo rispettare e tutelare non è solo flora e fauna; è invece anche patrimonio di umanità, di relazioni di vita vissuta, perché senza certezze per sé e per i propri cari ad essere minato è l'intero ecosistema civile. L'non può prescindere dall', e viceversa. Ma il rispetto e la tutela del Pianeta sono imprescindibili per l'eredità che vogliamo lasciare ai nostri figli. Ricordiamocelo in ogni momento". Lo ha affermato il presidente del, Ignazio la, nel discorso di insediamento.