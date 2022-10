Salvini | Lega fa gioco di squadra | vale per Senato e governo

Lo afferma il segretario della, Matteoentrando al senato insieme allo stato maggiore del partito. 17 minuti fa: "Centrodestra darà mostra di compattezza, lealtà e unità" 'Oggi ..."Se c'è da fare un passo di lato lo facciamo: vale per il senato, vale per il governo. Per partire presto e bene". Lo afferma il segretario della, Matteoentrando al senato insieme allo stato maggiore del partito. "Oggi il centrodestra dará mostra di compattezza, lealtà e unità. Calderoli è un grande ma se c'è da fare un passo di ...Roma, 13 ott. (askanews) - 'La Lega fa, non dico volentieri perché Calderoli è un grande, conosce ogni articolo e ogni angolo del regolamento ..."Se c'è da fare un passo di lato lo facciamo: vale per il senato, vale per il governo. Per partire presto e bene". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini entrando al senato insieme allo s ...