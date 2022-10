Rudiger | l' infortunio choc e le urla negli spogliatoi | il VIDEO è terrificante

Immagini a dir poco terrificanti, quelle mostrano l'subito da Antonio, uscito dal campo durante la sfida contro lo Shakhtar dopo aver segnato la rete del pareggio. Nel gesto di incornare in rete , il difensore del Real Madrid si ...Commenta per primo Il difensore tedesco ex di Roma e Chelsea, Antonioregala il pareggio qualificazione al Real Madrid, con tanto di. L'allenatore Carlo Ancelotti commenta in conferenza stampa: 'sta bene. Abbiamo giocato male, ma...'.Il Real Madrid ha mostrato sui social come i medici hanno prestato le prime cure al difensore tedesco ex Roma: anche i compagni sono rimasti ...Problemi per Antonio Rüdiger in vista di Real Madrid-Barcellona del fine settimana. Il difensore centrale ha preso un duro colpo alla testa nel gol contro lo Shakhtar e nelle prossime ore sarà valutat ...