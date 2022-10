Lazio - Sturm Graz | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ilzer Dove vedereGraz Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00; la partita sarà trasmessa da Sky via satellite sui canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K) e 252 (Sky Sport), ...Kyiv - Rennes 18:45 Feyenoord - Midtjylland 18:45 Nantes - Friburgo 18:45 Qarabag - Olympiakos 18:45 Royale Union SG - Braga 18:45 Ferencvaros - Stella Rossa 21:00Graz 21:00 Ludogorets ...Si avvicina il match tra Lazio e Sturm Graz, il fischio d’inizio è programmato alle 21. È questione di ore ormai e le due squadre si affronteranno a viso aperto, a caccia di ...Archiviata la vittoria contro la Fiorentina la Lazio scenderà in campo già giovedì prossimo contro lo Strum Graz per la quarta giornata del girone di Europa League. La situazione del girone è ancora t ...