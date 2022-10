Juve | UFFICIALE | lesione per Di Maria | speranza per PSG e Inter

ilBianconero

1 Attraverso il sitodella Juventus arriva il report degli esami strumentali a cui si è sottoposto Angel Di Maria nella mattinata di oggi. Test clinici che hanno evidenziato una lesione di basso grado al ...... Allegri ha mandato Chiesa ad allenarsi con l' Under 17 della. Come spiegato dal tecnico ... Sullo stesso argomento Juventus Stop e destro a incrociare In una clip condivisa dal profilo... Juve, UFFICIALE l'esito degli esami di Di Maria: c'è lesione, i tempi di recupero Stop di circa 20 giorni per Di Maria, esterno della Juventus: gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale ...11:56 - IL BOLLETTINO MEDICO SU DI MARIA - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Di Maria: "Gli esami diagnostici ai ...