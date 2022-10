Il consigliere di Clinton e Obama | «Bisogna trattare con Putin | improbabile che l’Ucraina riprenda tutto»

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Charles A. Kupchan, docente di relazioni internazionali alla Georgetown University e senior fellow del Council on Foreign Relations, parla oggi in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale della pace tra Russia e Ucraina. E dice che è il momento dicon Vladimir. Volodymyr Zelensky si adeguerà. «I russi non stanno avendo molti successi sui campi di battaglia, hanno perso molti territori nelle ultime settimane», premette Kupchan. Che poi parla dei referendum: «ha annesso quattro regioni che non controlla neppure per intero. Potrebbe anche decidere che è giunta l’ora di passare al negoziato, ma è anche possibile che confidi invece nei 300 mila riservisti per invertire l’esito della guerra. Vedremo. La storia ci dice che gli Stati vanno a negoziati quando ritengono che le opzioni sul campo di battaglia sono ...