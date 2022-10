E' allerta arancione in Calabria. Altre 24 ore di piogge poi ritorna il caldo

Leggi su agi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI - Il Mediterraneo Occidentale è ancora una pentola che bolle: l'acqua ha una temperatura di circa 3-4 C superiore alla media del periodo. Anche lo Stretto di Sicilia ha valori alti con 24-25 C in pieno ottobre, così come il Tirreno meridionale edi bacini intorno alla Sardegna. E queste acque calde del mare favoriscono l'innesco di frequenti e diffusi temporali, come avvenuto anche ieri intorno alla Sardegna e alla Sicilia, al ritmo di circa 2.000 fulminazioni l'ora. Questi fenomeni temporaleschi, per lo più nati in mare sopra le calde acque, poi si dirigono verso le terre emerse: un quadro meteorologico classico dalla fine dell'estate all'inizio dell'inverno, con allagamenti e 'flash flood', alluvioni lampo, più probabili lungo le coste. IlMeteo.it conferma che nelle prossime ore avremo ancora rovesci o temporali anche forti sulle regioni meridionali, soprattutto sulla ...