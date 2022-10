Camera | da aula applauso ad annuncio elezione La Russa**

Fumata nera invece nell'dellaNella prima votazione per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, per far ...Fumata nera, invece, nell'dellanella prima votazione per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, per far ...Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Ettore Rosato, che sta presiedendo l'aula alla Camera, ha annunciato l'elezione al Senato di Ignazio La Russa alla presidenza di palazzo Madama. Lungo applauso ...Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia eletto presidente del Senato con 116 voti alla prima votazione e guiderà Palazzo Madama. In Aula scintille tra Berlusconi e i meloniani.