Anziana di 85 anni detenuta nel carcere di San Vittore | “Non è autosufficiente | è finita l’umanità”

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non l’hanno trovata durante un controllo per verificare che rispettasse la detenzione domiciliare alla quale era stata condannata, così la Procura di Milano le ha revocato il decreto di sospensione dell’esecuzione della pena e l’ha spedita ina San. La donna in questione, però, ha 85. È stata condannata a 8 mesi per occupazione abusiva di un alloggio, che stava scontando ai domiciliari in una roulotte di un campo nomadi ai margini del capoluogo lombardo. Da due settimane si trova nella struttura penitenziaria, nonostante non siae abbia bisogno di assistenza costante da parte degli operatori e delle altre detenute. “Il– spiega Valeria Verdolini, responsabile della sede lombarda dell’associazione Antigone – si trova a dover gestire una situazione che non ...