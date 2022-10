Uomo muore dopo aver perso il suo amato amico a quattro zampe da 14 anni

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) I nostri amici apossono esserci di conforto in tantissimi modi. Aiutano gli anziani facendo loro compagnia, facendogli fare esercizio, dando loro uno scopo e a volte riescono davvero a farci andare avanti. Per Ken Pendagraft, 80, il suo cane (da 14) era motivo per uscire tutti i giorni a fare una passeggiata. Ma gli faceva anche tanta compagnia e gli dava tanto affetto. Quando il suo cane si è ammalato, i vicini sono corsi ad aiutarlo. Ciò che è successoci mostra il legame che c’è tra noi e i nostri animali e quanto abbiamo bisogno di loro. Ken viveva in una comunità di roulotte a Hemet, in California, assieme al suo cane Zack, 16. Secondo i vicini Ken era amichevole ma anche molto riservato. Questo finché il suo cane si è ammalato, ma ...