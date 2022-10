Ucraina | Stoltenberg | “Ancora aiuti a Kiev”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – In“nelle ultime settimane abbiamo visto l’escalation più seria della guerra dall’inizio dell’invasione in febbraio”, pertanto i ministri della Difesa della Nato oggi discuteranno tra l’altro di come “aumentare il sostegno all’: la priorità assoluta sarà fornire più difesa aerea” a. Lo dice il segretario generale della Nato Jens, a margine della Ministeriale Difesa a Bruxelles. La Nato ha osservato “come il territorio bielorusso sia stato usato per lanciare attacchi missilistici contro l’: il presidente Aleksandr Lukashenko dovrebbe smetterla di aiutare la Russia. Dovrebbe smettere di essere complice in questa guerra”. Alla riunione partecipa anche il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov: “Il messaggio – continua ...

