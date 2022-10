Scamacca | Moyes | «Mi ha fatto subito un’ottima impressione»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le parole del tecnico del West Ham,, su: «All’inizio ha avuto qualche problema, ma ora sta andando benissimo» David, tecnico del West Ham, ha parlato in conferenza stampa pre Europa League di. Di seguito le sue parole. «Mi hafin dal primo giorno. Hadavvero delle buone cose con questa maglia. All’inizio ha avuto qualche problema, ci ha messo un po’ per entrare nei nostri meccanismi ma ora sta andando benissimo. Penso che possa fare ancora meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

È sempre. L'ex Sassuolo segna ancora per il West Ham e indirizza la gara verso la squadra di. Gli Hammers battono 3 - 1 il Fulham nel derby londinese e si rialzano in classifica. In ...La squadra di, sempre più conquistato dal suo attaccante italiano, ha però reagito proprio grazie a, il più pericolo fino a quando al 27' Bowen ha trasformato il rigore del pari ...David Moyes, allenatore del West Ham, ha parlato dell'italiano Gianluca Scamacca in conferenza alla vigilia del match di Conference League contro l’Anderlecht: "Mi ha fatto un’ottima impressione fin d ...Ha avuto un inizio sicuramente complicato dopo l’ottima annata al Sassuolo, ma nelle ultime uscite Gianluca Scamacca ha dimostrato tutto il suo valore a David Moyes, suo nuovo allenatore al West Ham, ...