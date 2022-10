Rampelli FdI | Il Governo non è in ritardo | leggetevi la Costituzione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)(FdI): “Ilnon è inla” – Meloni vede Berlusconi – Il totoministri: Ronzulli dentro, per la fedelissima di Berlusconi si prospetta il ministero del Turismo, che verrà accorpato allo Sport – Ritardi nella formazione del nuovodel centrodestra? No, affatto, è tutto regolare. A intervenire per prendere le difese di Giorgia Meloni e del suo entourage è il vicepresidente della Camera, deputato di Fratelli d’Italia, Fabio. “Ma quale! I detrattori a ogni costo di Giorgia Meloni dovrebbero ricordare che questa è una democrazia parlamentare. Fino all’insediamento del nuovo Parlamento, dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato, delladei gruppi ...

I nomi per il ministro che sono circolati, in verità molto superficialmente, sono stati Fabio), Guido Crosetto (), Vannia Gava (Lega), ma non è escluso qualche tecnico. Era circolata ...Piuttosto esplicito sul punto è Fabioche dà delle "capre" a tutti quelli che continuano a ... "L'incontro" fra i tre leader, spiega il senatore diGiovanbattista Fazzolari, responsabile ...Nuovo governo, le ultime notizie di politica di oggi 12 ottobre 2022: gli aggiornamenti sul totoministri e sul programma di Giorgia Meloni ...Per Rampelli il paragone con l'insediamento del governo Draghi "è fuori da ogni logica". Intanto nel pomeriggio ci sarà il consiglio federale della Lega ...