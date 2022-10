PSG | Hakimi | “Mbappè? Felice di condividere con noi la quotidianità”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Achrafha parlato dopo il pareggio interno contro il Benfica in Champions League. Così il terzino destro del Paris Saint-Germain: “? Io lo vedoogni giorno,dicon noi la vita quotidiana. Oggi si è fatto vedere e ha segnato. Lui e Ramos sono attesi a Madrid per una corrida? Io non ho programmi per domani (ride). Nessuno mi ha detto niente. So che domani ci alleniamo e non so ciò che fanno i miei compagni nel tempo libero. Sono notizie che non ci riguardano. Eravamo tutti concentrati sulla partita e sull’obiettivo di conquistare tre punti”. SportFace.