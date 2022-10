Odessa | Zelensky propone la candidatura UNESCO

... qualche anno fa, i miei nonni erano venuti a prendermi in macchina a. Sulla strada, piena ... diventa il presidente ucraino Volodymyrl'uomo da fermare. E non Vladimir Putin. Come se ...Ad ogni modo, Joe Biden sta temporeggiando sulla consegna adi missili a lunga gittata, da ... avendo come anelito prettamente la striscia che da Mariupol porta a, passando per la ...Cosa significa la richiesta di Zelensky di tutelare Odessa Il Rappresentante del Governo ucraino ha motivato la sua richiesta. “Dobbiamo fornire un chiaro segnale che il mondo non chiuderà un occhio ...Turchia: 'Tenere aperta la porta della diplomazia'. Intelligence russa: 'Nell'attentato di sabato scorso usati 22.770 kg di esplosivo. Arrestati 12 sospetti'. Biden: 'Incontro con Putin Dipende da co ...