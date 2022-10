Marano | il Tar conferma lo scioglimento del Comune Respinto il ricorso

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il Taril provvedimento dideldie respinge ilpresentato dagli ex amministratori, tra cui l’ex sindaco Rodolfo Visconti. Per i giudici del tribunale amministrativo del Lazio si tratta di un atto pienamente “legittimo”., il TarlodelIl provvedimento con il quale nel giugno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

