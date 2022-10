Majorette - Porsche 718 Boxster | un successo en plain air

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Comprendere al meglio le logiche del mercato automobilistico è una delle principali caratteristiche del management di Zuffenhausen. Sì, perché se con la Cayenne sono riusciti a realizzare la progenitrice delle super Suv, rilanciando così il fatturato del marchio, anche ladel 1996 ha di fatto aperto un'era. Un'alternativa alla 911, una sorella minore che ha saputo risollevare le vendite della Casa tedesca. Un modello che ha segnato anche delle innovazioni, perché nel 2016 ha portato al debutto un boxer quattro cilindri 2.0 turbobenzina da 300 cavalli. Una ricetta che vede nel 2019 la sua evoluzione con la variante Spyder dando al piacere dell'enair una sferzata di adrenalina in più con il 4.0 aspirato da 420 cavalli. Dunque, se per i puristi del marchio la piccola roadster poteva essere oggetto di disapprovazione, in realtà si dimostrò ...

