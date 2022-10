Juve | fiducia ad Allegri? Ok | ma che non sia solo un appoggio di facciata

Signora, non c'è più pace, nemmeno in Terra Santa. Lasi rivela un'armata Brancaleone e non c'è niente da ridere. Terza sconfitta nel gruppo, la miseria di tre punti, gli stessi di un Maccabi che tanto materasso non sembra, visto che festeggia un ..., la vergogna non basta La Juventus , anche ieri, anzi ieri più che in altre occasioni, è parsa una squadra immobilizzata dalla paura, terrorizzata dallo sbagliare, privata di qualsiasi...Caporetto Juve in Israele e Agnelli dice: "Provo vergogna ma non licenzio Allegri" - La sconfitta del Milan col Chelsea è invece figlia di un arbitraggio incredibile - Oggi Barcellona-Inter e Napoli-A ...La Juventus, anche ieri, anzi ieri più che in altre occasioni, è parsa una squadra immobilizzata dalla paura, terrorizzata dallo sbagliare, privata di qualsiasi fiducia in se stessa mentre si faceva m ...