Il Papa celebra il Concilio e tira le orecchie a progressisti e conservatori

... come disse San Giovanni XXIII, citato esplicitamente nell'omelia in quanto se neoggi la ... "La Chiesa non ha celebrato il Concilio per ammirarsi, ma per donarsi", ha osservato il. "...... una comunità che, atto pastorale che nasce dall'opera di Redenzione di Cristo, priva di ...Giovanni xxiii, lo abbiamo già detto, amava la liturgia, come la più alta forma di preghiera ...“Noi, accogliendo il desiderio il desiderio del nostro fratello Domenico Sorrentino, arcivescovo di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino, e di molti altri fratelli dell’episcopato, molti fedeli, dopo ave ...Il Santo Padre ha celebrato nella Basilica di San Pietro la messa per il sessantesimo anniversario del Concilio Vaticano II ...