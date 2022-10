I concorrenti alla Last Call di X Factor 2022 | chi ha superato i BootCamp

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sono noti idi Xe solo uno ha già avuto accesso al Live Show in diretta: gli Omini, che hanno colpito Fedez al punto tale da convincerlo saltare la fase della. Per tutti gli altri, la selezione non è ancora finita. Ai, in scena il 6 e il 13 ottobre, i quattro giudici hanno scelto 6ciascuno attraverso il meccanismo delle sedie, con switch fino all’ultimo minuto. Nellarivedremo le 6 sedie e ne resteranno solamente 3. I giudici infatti dovranno selezionare solamente 3da portare avanti, ai Live Show, gli altri 3 lasceranno per sempre le selezioni di X ...