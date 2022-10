Heather Parisi si piace anche con le rughe | “Orgogliosa di essere rimasta sempre me stessa”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La showgirl italo-americana in passato si sentiva insicura del suo aspetto, ma alla fine non ha ceduto al "ritocchino" al pari di molte colleghe ed èdi come è ora che ha superato i 60 anni. L'articolo proviene da DireDonna.

E' questo lo sfogo pubblicato datramite il proprio account Twitter. La famosa ballerina italo - americana (le sue origini sono calabresi) commenta le ultime vicende avvenute nel ...'Perché la gente non ti vuole mai per come sei'. Se lo chiede, che alla soglia dei 62 anni si sente orgogliosa del suo viso e ricorda con dispiacere chi in passato le ripeteva che sarebbe potuta ricorrere alla chirurgia estetica per rallentare i ...“Vaccini mai testati”, le dichiarazioni della dirigente Pfizer stanno facendo il giro del mondo: il commento della showgirl italo-americana “Quelli “devi vaccinarti per salvare gli altri” ora cosa dic ...Heather Parisi elimina i filtri e mostra com'è davvero il suo viso, con tutte le rughe che ha imparato ad accettare ...