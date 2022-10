Globalist.it

Roberto, con un post su Facebook ha parlato della prossima manifestazione per la Pace promossa da Giuseppe Conte. "richiesta di pace astratta non ha molto senso. Tutti vogliamo la pace ma non si ...Roma, 12 ott. " "richiesta di pace astratta non ha molto senso. Tutti vogliamo la pace ma non si può prescindere ... Così Robertodi Iv. Giachetti (Iv): “Una manifestazione per la pace astratta non ha senso, andrò sotto l’ambasciata russa” "Una richiesta di pace astratta non ha molto senso. Tutti vogliamo la pace ma non si può prescindere dal denunciare chiaramente chi è l’aggressore e chi è la vittima e che chi sta aggredendo deve ...Giachetti: "Sarò alla manifestazione sotto l'ambasciata russa per chiedere che Putin interrompa l'invasione dell'Ucraina e, a questo punto e con questi chiarimenti, a novembre andrò alla manifestazion ...