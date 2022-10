(Di mercoledì 12 ottobre 2022)– Undi, per unasempre più. Grazie all’implementazione dei nuovi moduli gestionali acquistati dal Comune di, nell’ottica del percorso intrapreso verso la transizione digitale, a partire dal mese di ottobre non sarà più necessario ritirare i vecchi buoni cartacei per la mensa dei piccoli studenti, ma basterà unicamente presentare all’Ufficio Scuola la domanda di iscrizione alvia e-mail, all’indirizzo ufficioscuola@comune..lt.it, trasmettendo il modulo scaricabile tramite il link ...

gazzettinodelgolfo.it

... parco ed edifici dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte dalle 18 alle 24);(Castello ... In una progettazione congiunta nell'ottica, anche, della prossimaSpecialization Strategy ...Dalle 9.30 alle 12.30 presso Malpensa Fiere, ci sarà invece il convegno di chiusura, "& ... viali e piazze: Via Ferrucci/, Via Monti/Foscolo, Via Manara/piazza Trento/Correnti, Via Correnti/... Gaeta Smart, parte il servizio di refezione scolastica completamente digitalizzato Un servizio di refezione scolastica completamente digitalizzato, per una Gaeta sempre più smart. Grazie all’implementazione dei nuovi moduli gestionali acquistati dal Comune di Gaeta, nell’ottica del ...Si registrano 357 nuovi casi nel bollettino della ASL di Latina relativo alle ultime 24 ore e 167 guarigioni per Covid.