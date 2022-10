Come nascondere i cavi di computer e TV

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nonostante decenni di progresso tecnologico in ogni casa c'è un grande problema causato da, TV e altri dispositivi elettronici: i. In una situazione tipo potremmo avere, in camera o nel soggiorno ielettrici che collegano i seguenti accessori: monitor, modem,, TV, stampante, caricabatterie del cellulare, altoparlanti e casse. Oltre a questi ci possono essere iche collegano ilcon la stampante, con il monitor, il mouse, la tastiera e le casse, il modem. La TV stessa può generare una grande quantità di, avendo connessa ad essa un lettore DVD o un lettore Blu-Ray, una console da gioco (PlayStation o Xbox), un decoder o altri dispositivi. Tutto questo genera un groviglio diinestricabile, difficile da ...