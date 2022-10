Champions League 2022 | Napoli-Ajax | diretta TV e streaming

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Quest’oggi, mercoledì 12 ottobre, presso lo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18.45 andrà in scena l’attesissimo match, valido per la quarta giornata del Girone A di UEFA. Nell’ultima sfida di andata, che si è disputata martedì scorso, gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti hanno a dir poco demolito la compagine olandese di Alfred Schreuder nella difficilissima Johan Cruijff Arena con il punteggio finale di 1-6. Attualmente i partenopei sono al comando della classifica a quota 9 punti, seguiti dal Liverpool a 6, dall’fermo a 3 e dai Rangers fanalino di coda ancora a zero punti. A capitan Di Lorenzo e compagni può bastare anche solo un pareggio per ottenere la qualificazione matematica (con ben due giornate di anticipo) per accedere agli ottavi di ...

... a poche ore dalla partita diin casa contro il Benfica. Mbappé ha segnato su rigore prima del pareggio portoghese, qualificazione agli ottavi rinviata. È poi uscito per un colpo ...Periodo più nero che bianco per la Juventus e i suoi tifosi. Dopo la clamorosa, a tratti tragica, sconfitta contro il Maccabi Haifa in, in molti hanno criticato squadra, allenatore e società: ne è la prova la rinnovata popolarità dell'hashtag #AllegriOut , che ha ricominciato a rimbalzare un po' ovunque sul web. O ...RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHELSEA VITTORIOSO A SAN SIRO Terminati anche i secondi tempi, analizziamo quindi i risultati di Champions League più recenti e la situazione delle classifiche per questa ...Arrivare fino in fondo alla Champions League non sarà affatto facile per gli azzurri, ma il fuoriclasse olandese è pronto a scommettere su di loro dopo averli visti demolire senza troppa fatica gli ...