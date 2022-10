Australian Open 2022 | Craig Tiley | “Djokovic adorerebbe giocare”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Novakspera, anzi “il prossimoa gennaio, stando a quanto fa sapere il direttore del torneo del Grande Slam, esortando il giocatore e le autorità del paese a lavorare per una soluzione. Il serb non è vaccinato contro il Covid-19 e fu espulso dall’Australia alla vigilia dell’edizione, lo scorso gennaio. Ora le cose possono cambiare: “Ho trascorso un po’ di tempo con Novak alla Laver Cup. Abbiamo parlato in generale. Ha detto che ovviamente gli sarebbe piaciuto tornare in Australia (l’anno prossimo, ndr) ma sa che alla fine sarà il governo federale a decidere”, ha dettoa The Eta. Nella stagione in corso,ha vinto di nuovo Wimbledon, ma è stato ...

Novak Djokovic Il 2022 di Novak Djokovic è stato caratterizzato da luci e ombre. A causa della sua scelta di non vaccinarsi contro il Coronavirus, il fuoriclasse serbo ha saltato glie gli US, due tornei in cui sarebbe stato il principale favorito per la vittoria. Per la stessa ragione, il 35enne di Belgrado ha dovuto saltare anche tutti i Masters 1000 ...... salire in classifica in questo periodo è anche importante per assicurarsi un prezioso posto nel tabellone principale dell'. Al secondo gioco, Passaro riesce a risalire da 15 - 40 ...Novak Djokovic spera, anzi “adorerebbe” giocare il prossimo Australian Open a gennaio, stando a quanto fa sapere il direttore del torneo del Grande Slam Craig Tiley, esortando il giocatore e le autori ...Novak Djokovic "adorerebbe" poter giocare il prossimo Australian Open a gennaio, ha fatto sapere il direttore del torneo del Grande Slam Craig Tiley, esortando il giocatore e le autorità del paese a l ...