Agli scavi di Pompei tributo ai Pink Floyd di Max Gazzè con tecniche di extended reality in 5G

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Venerdì 21 ottobre alle 20.30 l’Anfiteatro deglidisarà lo scenario di un concerto-evento capace di far viverespettatori un’esperienza immersiva unica, generando suggestive interazioni tra la performance musicale, la scenografia e l’atmosfera magica del luogo grazie alle più avanzate tecnologie digitali. Protagonisti di questo spettacolo coinvolgente saranno Max, che con un gruppo di eccezionali musicisti e voci si esibirà in unaiper rendere omaggio al film-concerto girato anel 1971, e Tim che in collaborazione con Qualcomm metterà a disposizione del pubblico avanzatedie soluzioni digitali innovative basate sulla ...