Addio alla “Signora in giallo” | è morta Angela Lansbury | tra le attrici più amate dagli italiani

... a Londra, in Mary Queen of Scots di Maxwell Anderson, a 17 anni era già a suo agio nei musical e, a 19, superò facilmente i proviniMgm, il tempio delle produzioni hollywoodiane. Insomma, un ...Angela Lansbury , nota ai più anche per aver prestato il volto al personaggio diJessica Fletcher de ' ' è morta a 96 anni (mancavano solo cinque giorni dal suo 97mo compleanno), nella sua abitazione ...Cabot Cove piange la sua Signora in giallo. Si è spenta ieri a Los Angeles, a cinque giorni dal suo 97esimo compleanno, l'attrice londinese Angela Lansbury, leggenda del cinema ...Si è spenta ieri a Los Angeles, all’età di 96 anni, Angela Lansbury, l’intramontabile Jessica Fletcher della serie La signora in giallo, entrata nei cuori di milioni di telespettatori. A darne il tris ...