Ucraina | il dialogo non decolla Ma l’inverno potrebbe raffreddare | oltre le nostre case | anche la guerra

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022) La tensione internazionale è montata a un punto così alto che gli osservatori, giorno dopo giorno, non sanno più come definire. Si va dal comportamento irresponsabile, all’orgia di potere, alla brama di primato mondiale e a altri complimenti del genere. Essi valgono non solo per Putin, maper i suoi compagni (esistono ancora nel senso politico del termine?) che lo affiancano nel suo esecrabile intento. Certo è che la settimana inizia con la riunione straordinaria dell’ Onu e, nelle stesse ore, con i lavori del consiglio di sicurezza russo. Entrambe sotto un auspicio che definire pessimo rende a mala pena l’idea: l’intensificazione dei bombardamenti su Kiyv e la formulazione di minacce sempre pìù specifiche nei confronti dell’occidente in blocco. Volendo tentare di descrivere gli eventi in corso con il loro vero nome, si fa fatica ancora maggiore a accettare che ...