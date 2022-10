Tutti i modi di Ingrandire lo schermo del PC

Leggi su wikitech

(Di martedì 11 ottobre 2022) Conosci i metodi pere rimpiciolire il PC ? Non ancora ? Allora, eccoti in questo articolo . Le informazioni su comeo rimpicciolire gli elementi in Windows quali icone del desktop o testo ed eseguire lo zoom su applicazioni e pagine Web pero ridurre la visualizzazione di elementi e testo. Eseguire lo zoom utilizzando la rotellina del mouse Se si dispone di un mouse con rotellina, è possibile utilizzarlo per rendere gli elementi (ad esempio icone del desktop o una pagina Web) più grandi o più piccoli. Fare clic in un punto qualsiasi del desktop di Windows o aprire la pagina Web che si desidera visualizzare. Tenere premuto il tasto Ctrl sulla tastiera. Ruotare la rotellina del mouse per ridurre o ...