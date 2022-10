Sacro Cuore di Gesù a Mugnano | presentati gli eventi | torna la processione e Franco Ricciardi in concerto

Rete Veneta

Il dottor Manzi, nato a Roma nel 1960, formazione classica e laureato in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica del, ha ricoperto diversi incarichi in ambito sanitario in ...... al margine dell'antica area palustre del Moso, e dell'edificio. Si proseguirà all'interno ... a pochi passi da piazza Antonio Stradivari, neldel centro storico di Cremona. La visita ... ROMANO D’EZZELINO | SACRO CUORE IN FESTA PER CELEBRARE LA COMUNITA’ E IL ‘DONO’ La giornata in memoria del prete rimasto nel cuore dei suoi parrocchiani è cominciata con una messa officiata dall'attuale parroco di Rubbianello, don Umberto Eleonori, che nella sua omelia ha espress ...Nelle prossime puntate della soap, l'annullamento del matrimonio tra Moreau e Colombo potrebbe non aver luogo dopo la scarcerazione della donna ...