Milan | l’ultima vittoria in casa contro una squadra inglese risale al 2012

DIRETTA/Primavera Chelsea (risultato finale 3 - 1): vittoria di gran carattere!'unico gol rossonero in queste due sfide porta la firma di Oliver Bierhoff. La terza euscta invece, ha ......'ennesima, nell'giornata del campionato di Serie A patita contro ilcampione d'Italia di Stefano Pioli, la Juventus torna in campo per la quarta giornata della fase a gironi della ...