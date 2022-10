Maccabi Juve 2-0 LIVE | Atzili fa doppietta INTERVALLO

(Di martedì 11 ottobre 2022) Al Sammy Ofer, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sammy Ofer si affrontanonel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi2-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – CominciataHaifa. 3? Colpo di testa Pierrot – Gran cross dalla sinistra di David, Pierrot colpisce di testa tra Rugani e Bonucci ma trova la respinta con i pugni di Szczesny. 6? Tiro Chery – Larga la traiettoria disegnata dal centrocampista. 7? Gol– Cross dalla sinistra di Cornud,...

7 Nuovo allarme in casa Juventus e ancora una volta riguarda Angel Di Maria. La sfida di Champions League con il Maccabi Haifa è durata solo 23' per il Fideo: dopo uno scatto, l'attaccante argentino si è fermato tenendosi dietro la coscia destra per un problema muscolare. Allegri è stato costretto al cambio. 42' - RADDOPPIO DEL MACCABI HAIFA, ANCORA ATZILI. Contropiede ben orchestrato della squadra israeliano, Atzili riceve in area e calcia a giro sul primo palo trovando l'incrocio dei pali.