Maccabi Haifa-Juventus | programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2022 2023

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ile isu Sky edi, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di. I bianconeri, in grande difficoltà, non possono prescindere da una vittoria in terra israeliana se vogliono provare in qualche modo a riaprire il girone. Appuntamento alle ore 18.45 di martedì 11 ottobre, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi e su Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. SportFace.

La Vecchia Signora deve vincere in Israele per sperare ancora negli ottavi. Torna Di Maria, panchina per ...PROBABILI FORMAZIONIJUVENTUS: LA DIFESA Nelle probabili formazioni diJuventus , spendiamo adesso qualche parola in più sulla retroguardia bianconera, che avrà il compito di rimanere imbattuta,...Champions League, Maccabi-Juventus: come ci arrivano i padroni di casa. Il Maccabi di Barak Bakhar dovrebbe scendere in campo con una difesa a cinque, con una linea a tre in mediana: pronto Chery in c ...Al Sammy Offer di Haifa la Juventus troverà un'autentica bolgia dei tifosi locali, con lo stadio da 30.000 posti tutto esaurito ...