Incidenti stradali | i dati in Italia

Anche oggi andremo a fare il punto su quali siano stati glipiù gravi verificatisi sul nostro territorio, a cominciare da quello registrato ieri sera a Serra San Quririco, località in provincia di Ancona , nelle Marche. Stando a quanto ...Purtroppo, a causa delle caratteristiche del nostro territorio, ci troviamo spesso a operare in teatri caratterizzati dagravi e spesso mortali. Ma quello a cui ho assistito di ...Due donne sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel territorio di Serra San Quirico (Ancona). Illeso un uomo che viaggiava con loro su una Volks ...Fino a ieri non erano ancora stati fissati i funerali di Nicola Uberti, il pensionato di 64 anni, che abitava a Prato di Correggio, vittima sabato pomeriggio di un incidente stradale accaduto a Stiolo ...