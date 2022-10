I ‘sussidi ambientalmente dannosi’ dimostrano che viviamo in uno Stato schizofrenico

(Di martedì 11 ottobre 2022) di Enza Seduti sulla polveriera ambientale, sbandierando buoni propositi e progettando transizioni ecologiche fintamente risolutorie della crisi energetica e ambientale che alimenta quella polveriera, ignoriamo – noi cittadini perché non lo sappiamo, i nostri governanti perché innescherebbe una guerra totale con i grandi e potentissimi gruppi energivori nazionali – il vastissimo sistema di agevolazioni, incentivi, esenzioni che loitaliano concede a tutte quelle attività che direttamente o indirettamente danneggiano l’ambiente. E’ nuova? Macchè. E’ una vecchissima manina. Ce n’è per tutti: agricoltura, pesca, energia. In Italia, fatta salva la situazione clamorosa del CIP6, sussidio dato anche ai combustibili fossili “assimilati” alle fonti rinnovabili, si sa poco su quali attività sono coinvolte da incentivazioni dannosee quale ...

Corriere della Sera

E quanti soldi dovrebbe spendere il governo per rendere infiniti iTroppi'. Lo ha ... Si tratta di non vietare innovazioni convenienti, economicamente e, e non uccidere una ...... continuare a investire su rigassificatori e gas, non fare la sacrosanta e urgentissima legge sul consumo di suolo, non abolire idannosi, continuare ad eludere l'approvazione ... Diesel, abolizione dei sussidi ambientalmente dannosi e prezzi del carburante in crescita