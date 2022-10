Gazzetta | Spalletti non si è mai ancorato alla stessa idea di calcio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sullal’analisi del Napoli e soprattutto di. Il Napoli già contro l’Ajax può ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions. Basterà un pareggio. Lucianoè stato bravissimo a riconvertire il Napoli. Kvaratskhelia non spiega tutto né abbastanza. Un giocatore da solo non cambia nulla nell’immediato, neppure Diego Maradona all’esordio in azzurro fece svoltare la squadra: il suo primo Napoli, nella stagione 1984-85, arrivò ottavo in Serie A e uscì dCoppa Italia agli ottavi. Nella ricostruzione rapida del Napoli di oggi si riconosce la mano di, un tecnico con quasi trent’anni di esperienza alle spalle. Tre decenni in cuinon si è maidi ...