Game Over Juventus | umiliazione dal Maccabi Haifa e bianconeri virtualmente eliminati

(Di martedì 11 ottobre 2022) Laè con un piede e mezzo fuori dalla Champions League, ennesima figuraccia di una stagione sempre più drammatica per la squadra di Massimiliano Allegri. La dirigenza continua a posticipare l’esonero dell’allenatore e la squadra continua a disputare partite imbarazzanti. Isonodalla Champions League, in un girone alla portata contro squadre comee Benfica. In campionato è quasi fuori dalla zona scudetto, il distacco è già di 10 punti dopo 9 giornate. Laè praticamente già fuori da tutto, ad ottobre e con una stagione ancora tutta da giocare. Oggi, nella partita contro il, è stato raggiunto uno dei punti più bassi della storia del club. E’ veramente inutile soffermarci sulla cronaca della partita, non ...

il Resto del Carlino

