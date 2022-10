Champions League | come vedere Napoli-Ajax in TV e streaming

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il fine settimana appena trascorso ha confermatoin questo momento, all’interno del calcio italiano, esistano dei meccanismi difficili da comprendere ma che portano nel nostro campionato quella dose di incertezza e imprevedibilità che rende tutto più divertente agli occhi dei tifosi. Saranno i molti impegni ravvicinati – frutto dello stravolgimento del calendario imposto dai prossimi Mondiali in Qatar di novembre e dicembre – che non danno tregua ad atleti e allenatori; saranno i risultati scadenti che stanno caratterizzando la prima parte dell’anno di molti club di vertice; sta di fatto che l’inizio di stagione si è rivelato assai emozionante per tutti gli appassionati d’Italia e d’Europa., gruppo A: dovein TV e...

Juventus, disastro: Allegri out, tempesta di polemiche sui social Maccabi Haifa - Juventus 2 - 0. Una pietra tombale sulle speranze di qualificarsi al prossimo turno die probabilmente anche sul futuro di Max Allegri, del quale i tifosi bianconeri chiedono l'esonero a gran voce sui social. C'è anche chi gli chiede espressamente le dimissioni, visto ...La qualificazione agli ottavi disembra compromessa, ma anche il paracadute del terzo posto che vorrebbe dire Europaè attualmente in ...