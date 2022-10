Ascolti TV | Lunedì 10 ottobre 2022 Crolla Sopravvissuti 15 1% – 2 7 mln Grande Fratello Vip 20 9% – 2 7 mln | cresce Stasera Tutto è Possibile 9 6% – 1 5 mln I Fatti Vostri 10 8%-9 5% | BellaMà 2 4%

(Di martedì 11 ottobre 2022)- Lino Guanciale Nella serata di ieri,10, su Rai1 Sopravissuti, in onda dalle 21.41 alle 23.35, ha conquistato 2.753.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 ilVip, in onda dalle 21.45 alle 25.19, ha raccolto davanti al video 2.730.000 spettatori pari al 20.9% di share (Vip Night 1.114.000 – 30.5%,Vip Live 614.000 – 19.7%). Nel periodo di sovrapposizione con la fiction di Rai1 – dalle ore 21.45 alle ore 23.34 – il reality show ha ottenuto 3.199.00 0spettatori totali e il 17.64% di share. Su Rai2ha interessato 1.502.000 spettatori pari al 9.6% di ...

... La grande notte delsera e Cocktail d'Amore , condotto da Amanda Lear e in cui si è esibito ... ottenendo numerosi. È invece del 2021 la sua partecipazione alla seconda edizione de Il ...... Luca Biagini e Borbora Bobulova, non convince e gli episodi andati in onda10 ottobre ... Sopravvissuti , calo di. I primi due episodi, andati in onda in prima serata su Rai 1 lo scorso 3 ...