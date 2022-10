Andrea Agnelli | «Provo vergogna per quel che sta succedendo Allegri rimarrà»

(Di martedì 11 ottobre 2022)a Sky dopo la sconfitta della Juventus 2-0 col Maccabi. Periodo difficile, serata difficile,perlo che sta. Sono estremamente arrabbiato , però sono consapevole che il calcio è uno sport di squadra, Si vince in undici, si perde in undici. Non è la questione di una persona sola, dio un allenatore, di un giocatore, è la questione di gruppo, da qui dobbiamo ripartire, abbiamo nove partite in tre giorni e abbiamo seconda parte della stagione che deve vederci protagonisti: Ho visto anche grandi ritorni, penso a Lippi. È un problema del gruppo, atteggiamento generale, parliamo di tante partite con squadre più abbordabili e così non è stato, problema fisico, psicologico, c’è da provare ...

Alfredo Pedullà

ha voluto parlare ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta della Juve in casa del Maccabi Haifa nel quarto turno di Champions " Dobbiamo vergognarci e chiedere scusa ai tifosi.Non viene risparmiato neanche, reo secondo i fan di non prendere la dolorosa decisione nonostante la crisi. Nella nostra GALLERY le reazioni dei tifosi . vai alla gallery Andrea Agnelli: “Provo vergogna per quello che sta succedendo. Allegri resta Non è colpa di una pe ... Dopo la pesantissima sconfitta in casa del Maccabi, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ci ha messo la faccia. Il patron bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky, e ha ammesso di provare ...Andrea Agnelli ha voluto parlare ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta della Juve in casa del Maccabi Haifa nel quarto turno di Champions "Dobbiamo vergognarci e chiedere scusa ai tifosi.