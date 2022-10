“Aiuto | che è?” Choc al GF Vip | urla e lacrime Chiamato Signorini | la scoperta | “Oddio | è lei”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un vero e proprio dramma ha coinvolto il mondo del web che si è concentrato per diverso tempo sull’account di Instagram di una delle meteore virtuali degli ultimi anni. Angela Chianello, di sicuro meglio nota come Angela da Mondello, era elettrizzata di fare parte del pubblico del GF Vip 7. Poi è saltato tutto e adessoal complotto. I fan sono accorsi a darle sostegno e, mentre Alfonsopresentava lo show, l’attenzione online era su lei. Ieri pomeriggio Angela Chianello si è palesata sul suo profilo, da oltre 100mila fan nonostante il suo nome abbia perso fama, ed entusiasta ha detto che col marito si stavano preparando “per una cosa bellissima. Stasera che succederà il botto. Sapete che faccio succedere il botto. Stasera farò calare i sipari”. Era il GF Vip 7. Poi il caos. Secondo la sua visione, la produzione, gli autori del reality ...

Quotidiano Sanità

I FATTI Tutto ha inizio nel 2017 quando la badante prende servizio a casa di Loretta, un' anziana alla quale è stata diagnosticata un'incapacità di intendere e volere eha bisogno diin ...Un'assenza 'tamponata' da unesterno,però ha un costo non più sostenibile: "A oggi il comune di Torino, per legge, ci garantisce una colf - badante per sole sei ore. Avremmo bisogno di ... Salute mentale. Lazzari (Cnop): “I giovani vogliono aiuto ma non possono permetterselo” Sono 54 le province italiane dove si registrano record negativi di dissesto idrogeologico. Nel Sud Sardegna e a Cagliari si riscontrano più di 20 giorni consecutivi privi di pioggia. Ad Agrigento e Tr ...Nei prossimi episodi della fiction, Perico potrebbe dover fare a meno dell'aiuto di Boscolo per far breccia nel cuore di Cipriani ...