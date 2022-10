Aggressioni sui mezzi E il personale sciopera

C'è motivo di pensare che leai giornalisti da parte dei politici abbiano effetti molto negativiseguaci di questi leader populisti, che a volte hanno fatto ricorso alla violenza ...... degli incendi e danneggiamenti seguiti da incendi, dellesulla pubblica via, dei furti ... E sul punto sarà interessante esaminare i dati statistici di quest'anno, in elaborazione,...Aggressioni gravi in 36 casi, con addetti medicati al pronto soccorso. Il sindaco Sala: «Oggi chi commette atti illegali rischia troppo poco». Il nodo personale e la difficoltà nell’aumentare i presid ...«Basta parole, Chiediamo interventi delle forze dell’ordine e dell’azienda per una nuova organizzazione interna e per fornire presìdi. C’è una escalation ...