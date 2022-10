Addio a Daniele Pezzotti | aveva solo 17 anni

(Di martedì 11 ottobre 2022) È venuto a mancare all’età di 17, conosciuto come ‘Lelle’ FARA SABINA – Lutto nella comunità coresina. Muore a causa di una malattia neurologica, di soli 17. I funerali disi svolgeranno mercoledì 12 ottobre alle 11:30 presso la chiesa Santa Croce di Passo Corese. “Dopo 17di vita vissuta intensamente, seppur invalidata da una malattia neurologica che ti portavi appresso dalla nascita, ci ha lasciati proprio nel giorno di San. In serenità ti sei avviato verso regno di Dio… Ciao.. Non lascerai il vuoto, la nostra vita sarà sempre piena di te”, scrive il padre Andrea su Facebook. La Redazione di Sabina Online si stringe al cordoglio ...

