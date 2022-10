Ucraina | Zelensky telefonata urgente con Macron | Raid russi | serve una reazione forte

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo icontro Kiev ed altre città ucraine, in rappresaglia per l’attacco al ponte di Kerch, in Crimea, “ho avuto unacon il presidente Emmanuel”. Lo scrive su twitter il presidente ucraino Volodymyr, secondo cui con il presidente francese “si è discusso di rafforzare le nostre difese aree e la necessità di unaeuropea e internazionale, come di accrescere la pressione sulla Federazione russa. La Francia sta con l’”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

