Ucraina | Zelensky | “Stanno cercando di distruggerci”

"die spazzarci via dalla faccia della terra". Così il presidente dell'Volodymyrha commentato attraverso Telegram l'ondata di attacchi russi sulle città ucraine questa mattina, compresa la capitale Kiev che non veniva attaccata da mesi. Rivolgendosi alla Russia senza citarla,ha detto: "Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev". Inoltre, ha aggiunto, "l'allarme aereo sta continuando a suonare in tutta l'. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prendetevi cura di voi e dei vostri cari. Teniamo duro e diventiamo forti".

