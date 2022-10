Topo in ospedale a La Spezia | scatta la derattizzazione - Cronaca - lanazione it

Agenzia ANSA

Foto diventata virale sui social. La Asl5 precisa: 'Nessuna segnalazione ufficiale di questo avvistamento, ma abbiamo deciso di avviare la bonifica'. La sala d'attesa del pronto soccorso dell'Sant'Andrea della Spezia sarà sottoposta a derattizzazione nelle prossime ore. Il motivo è una foto, presumibilmente scattata domenica mattina e divenuta virale sui social.