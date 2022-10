Taglia l' albero sul campo | travolto e ucciso dal tronco

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Stavando unquando è statodalla stessa pianta. E' morto così un uomo di 77 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 16 in unal confine tra Offlaga e Manerbio nella ...

Stava tagliando unquando è stato travolto dalla stessa pianta. E' morto così un uomo di 77 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 16 in un campo al confine tra Offlaga e Manerbio nella Bassa Bresciana. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti. L'uomo è però morto sul colpo e i soccorsi sono stati inutili. Muore schiacciato dall'albero che stava tagliando. Tragica fine nel pomeriggio di lunedì 10 ottobre per un contadino settantasettenne di Offlaga, che ha perso la vita mentre si trovava al lavoro in un ...